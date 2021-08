Grave incidente sulla Santa Croce Camerina-Scoglitti: 2 giovani in ospedale

Cronaca

Grave incidente stradale nella notte sulla Santa Croce Camerina-Scoglitti. Due i feriti, un 18enne e un 19enne, entrambi di Santa Croce Camerina, ricoverati in prognosi riservata in ospedale. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Nissan e una Ssangyong, alle, 2,30 sulla Sp 85. Ad avere la peggio sonno stati i due giovani che viaggiavano a bordo della Ssangyong, soccorsi dall’ambulanza del 118 e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale che stanno ricostruendo la dinamica del grave incidente stradale.

