Come Ã¨ dimagrita Romina Power con la dieta miracolosa da 12 giorni

Salute e benessere

Come è dimagrita Romina Power con la dieta miracolosa da 12 giorni Come è dimagrita Romina Power con la dieta miracolosa da 12 giorni

Come è dimagrita Romina Power: la dieta miracolosa da 12 giorni.La famosa cantante Romina Power ha raccontato come è dimagrita 6 kg con la dieta da 12 giorni. La cantante ha ammesso di essere ricorsa ad una dieta liquida per perdere i chili di troppo che aveva accumulato. Romina Power, infatti, ha raccontato di aver perso circa 6 chili in appena 12 giorni con questa tipologia di dieta che, tuttavia, se intrapresa di propria iniziativa senza il parere di un esperto potrebbe essere pericolosa e non è comunque consigliata. Questo regime alimentare consiste nell’assume il cibo in forma liquida, quindi frullato, oppure direttamente liquido sottoforma di zuppa, brodo e così via. Nella dieta possono essere introdotti smoothie e bevande proteiche o sostitutive del pasto per variare i nutrienti assimilati.È una dieta che può essere fatta solamente per poco tempo e deve comunque essere seguita secondo il parere di uno specialista. Pare proprio che abbia funzionato con Romina, che ha confessato di aver perso tutti quei chili in poco più di dieci giorni. I numeri sono sorprendenti ma è importante comprendere come le diete veloci di questo tipo non siano una soluzione permanente per perdere peso in maniera sana ed equilibrata. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad uno specialista come un dietologo o un nutrizionista e di abbinare alla dieta della sana attività fisica all’aperto o in palestra.

Come è dimagrita Romina Power: la dieta miracolosa da 12 giorni.La famosa cantante Romina Power ha raccontato come è dimagrita 6 kg con la dieta da 12 giorni. La cantante ha ammesso di essere ricorsa ad una dieta liquida per perdere i chili di troppo che aveva accumulato. Romina Power, infatti, ha raccontato di aver perso circa 6 chili in appena 12 giorni con questa tipologia di dieta che, tuttavia, se intrapresa di propria iniziativa senza il parere di un esperto potrebbe essere pericolosa e non è comunque consigliata. Questo regime alimentare consiste nell’assume il cibo in forma liquida, quindi frullato, oppure direttamente liquido sottoforma di zuppa, brodo e così via. Nella dieta possono essere introdotti smoothie e bevande proteiche o sostitutive del pasto per variare i nutrienti assimilati. È una dieta che può essere fatta solamente per poco tempo e deve comunque essere seguita secondo il parere di uno specialista. Pare proprio che abbia funzionato con Romina, che ha confessato di aver perso tutti quei chili in poco più di dieci giorni. I numeri sono sorprendenti ma è importante comprendere come le diete veloci di questo tipo non siano una soluzione permanente per perdere peso in maniera sana ed equilibrata. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad uno specialista come un dietologo o un nutrizionista e di abbinare alla dieta della sana attività fisica all’aperto o in palestra.