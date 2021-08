Bonus agosto fino a 1880 euro: ecco chi lo avrÃ 

Italia

Bonus agosto fino a 1880 euro: ecco chi lo avrà Bonus agosto fino a 1880 euro: ecco chi lo avrà

Bonus fino a 1880 euro ad agosto: ecco chi lo avrà. Il bonus Irpef fino a 1880 euro ad agosto arriverà direttamente nello stipendio di alcuni lavoratori. Il bonus Irpef è un rimborso per tutti i lavoratori dipendenti calcolato in base al numero di giorni realmente effettuati nel corso dell'anno. Il Bonus Irpef è legato al reddito del lavoratore dipendente e al tipo di contratto che questi ha in atto con la propria azienda. Come sottolinea la testata SosTariffe.it, la quota massima che si potrà ottenere arriva a 1880 euro, nel caso in cui il reddito del lavoratore non superasse gli 8 mila euro, mentre la quota minima stanziata è di 690 euro per redditi superiori ai 28 mila euro. La somma accreditata sullo stipendio varia da soggetto a soggetto e in base al tipo di contratto in atto tra lavoratore e azienda. Per la categoria di lavoratori con reddito annuo inferiore agli 8 mila euro, il bonus è valido anche per i contratti a tempo determinato, la cui somma può raggiungere le 1380 euro. I pagamenti arriveranno a partire dal 23 agosto.Bonus Irpef fino a 1880 euro: ecco chi lo avràIl Bonus Irpef è legato al reddito del lavoratore dipendente e al tipo di contratto che questi ha in atto con la propria azienda. La quota massima stanziata è di 1880 euro e quella minima, per legge, è di 690 euro. Il Bonus Irpef 2021, chiamato anche Bonus Draghi, è un rimborso sulle detrazioni ai fini di imposta sul reddito annuo, destinato a soggetti fisici, quindi non società o aziende. La somma elargita verrà a sommarsi allo stipendio di agosto (o se ritarda a quello di settembre) e sarà accreditata direttamente dai datori di lavoro verso i proprio dipendenti oppure dall'INPS ai pensionati. La quota accreditata sullo stipendio varia da soggetto a soggetto, in base al reddito, in base al tipo di contratto e in base ai giorni lavorativi realmente effettuati nel corso dell'anno.Le varianti perciò sono molte. Informazionefiscale.com elenca le cifre secondo la seguente tabella, suddivisa in base alle fasce di reddito:reddito inferiore agli 8 mila euro - rimborso Irpef di 1880reddito inferiore agli 8 mila euro con contratto a tempo determinato - rimborso di 1380 euroreddito compreso tra gli 8 mila euro e i 28 mila euro - rimborso di 978 euroreddito superiore ai 28 mila euro - rimborso di 690 euroreddito superiore ai 55 mila euro - nessun rimborso

Bonus fino a 1880 euro ad agosto: ecco chi lo avrà. Il bonus Irpef fino a 1880 euro ad agosto arriverà direttamente nello stipendio di alcuni lavoratori. Il bonus Irpef è un rimborso per tutti i lavoratori dipendenti calcolato in base al numero di giorni realmente effettuati nel corso dell'anno. Il Bonus Irpef è legato al reddito del lavoratore dipendente e al tipo di contratto che questi ha in atto con la propria azienda. Come sottolinea la testata SosTariffe.it, la quota massima che si potrà ottenere arriva a 1880 euro, nel caso in cui il reddito del lavoratore non superasse gli 8 mila euro, mentre la quota minima stanziata è di 690 euro per redditi superiori ai 28 mila euro. La somma accreditata sullo stipendio varia da soggetto a soggetto e in base al tipo di contratto in atto tra lavoratore e azienda. Per la categoria di lavoratori con reddito annuo inferiore agli 8 mila euro, il bonus è valido anche per i contratti a tempo determinato, la cui somma può raggiungere le 1380 euro. I pagamenti arriveranno a partire dal 23 agosto. Bonus Irpef fino a 1880 euro: ecco chi lo avrà

Il Bonus Irpef è legato al reddito del lavoratore dipendente e al tipo di contratto che questi ha in atto con la propria azienda. La quota massima stanziata è di 1880 euro e quella minima, per legge, è di 690 euro. Il Bonus Irpef 2021, chiamato anche Bonus Draghi, è un rimborso sulle detrazioni ai fini di imposta sul reddito annuo, destinato a soggetti fisici, quindi non società o aziende. La somma elargita verrà a sommarsi allo stipendio di agosto (o se ritarda a quello di settembre) e sarà accreditata direttamente dai datori di lavoro verso i proprio dipendenti oppure dall'INPS ai pensionati. La quota accreditata sullo stipendio varia da soggetto a soggetto, in base al reddito, in base al tipo di contratto e in base ai giorni lavorativi realmente effettuati nel corso dell'anno. Le varianti perciò sono molte. Informazionefiscale.com elenca le cifre secondo la seguente tabella, suddivisa in base alle fasce di reddito:

reddito inferiore agli 8 mila euro - rimborso Irpef di 1880

reddito inferiore agli 8 mila euro con contratto a tempo determinato - rimborso di 1380 euro

reddito compreso tra gli 8 mila euro e i 28 mila euro - rimborso di 978 euro

reddito superiore ai 28 mila euro - rimborso di 690 euro

reddito superiore ai 55 mila euro - nessun rimborso