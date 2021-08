Dal mondo

La commovente sorpresa per Josiah al primo giorno di scuola La commovente sorpresa per Josiah al primo giorno di scuola

Commovente sorpresa per il primo giorno di scuola materna per il bimbo Josiah, figlio dello sceriffo locale morto in un incidente stradale. Fuori dall'istituto, a San Antonio, il bimbo ha trovato gli sceriffi che lavoravano con il padre. Strette di mano e abbracci, lo hanno incoraggiato prima di entrare in classe

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa