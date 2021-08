Cronaca

Tragedia in Sicilia, si sente male mentre guida e muore: morto Giuseppe Scrudato

Tragedia oggi in Sicilia. Un'automobilista di 64 anni, Giuseppe Scrudato, ha perso la vita dopo essere stato vittima di un grave incidente stradale avvenuto sul rettilineo Garibaldi a Licata, all’incrocio con via Gela. L’uomo, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato. Tuttavia, a causare la morte dell’uomo non sarebbe stato l’impatto, bensì il malore che lo avrebbe colto mentre si trovava alla guida del suo mezzo. A quanto pare, Scrudato sarebbe stato vittima di un infarto. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118, poiché l’uomo sarebbe giunto già cadavere all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.Sul punto dell’incidente si sono presentati anche gli agenti della polizia e i vigili urbani che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito.

