Cronaca

Muore a 23 anni per una puntura di zecca

Non ce l’ha fatta Erika Pagliaro, 23enne originaria di San Cataldo – ma residente a Caltanissetta – intubata al Policlinico di Palermo trasferita dall’ospedale Sant’Elia. Pare fosse arrivata al Sant’Elia con febbre e soffusioni emorragiche cutanee causate da una coagulazione intravascolare disseminata. la ragazza era stata vaccinata con seconda dose del vaccino anti Covid lo scorso maggio, ma i medici avrebbero escluso ogni nesso con il siero. Secondo i sanitari l’infezione iperacuta sarebbe stata causata da una rickettsiosi (infezione normalmente dovuta a puntura di zecca) o a una sepsi meningococcica.Forti sono lo shock e il dolore per la perdita improvvisa di una vita così giovane, e mentre i social si riempiono di auguri e condoglianze, alcuni dubitano delle cause della morte della giovane, preoccupandosi che il vaccino non sia l’effettiva causa del decesso piuttosto che la rickettsiosi.

