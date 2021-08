Attualità

I funerali di Franco D'Urso oggi a Modica

I funerali dell’avvocato Franco D’Urso, ex sindaco modicano, si terranno stamattina alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria di Betlem a Modica. D’Urso per anni è stato un faro della politica cittadina e provinciale, oltre ad essere un punto di riferimento per il foro modicano. Lascia i due figli Michele e Daniele.

