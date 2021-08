Attualità

Alberto Matano torna in vacanza a Modica

Il noto giornalista Rai, Alberto Matano, è tornato a Modica. Il giornalista come si vede nella foto postata su Facebook da Giovanni Calabrese nei giorni scorsi è stato in un supermercato Conad di Frigintini. Già lo scorso anno Matano era stato in vacanza in provincia di Ragusa ed il suo ritorno conferma l’amore per gli iblei. Il noto giornalista già nei giorni scorsi aveva postato sul suo profilo Instagram una foto seduto al tramonto sotto un albero di carrubo scrivendo: quie posti che diventano nel cuore.

