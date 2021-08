Trema ancora la Sicilia, terremoto al largo delle Eolie

Sicilia

Nuova scossa di terremoto al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato una scossa di magnitudo 3.2. L’evento sismico, nello specifico, è stato registrato alle 3,35 della notte scorsa. L’epicentro del sisma, secondo i dati dell’INGV, è situato a nord dell’isola di Stromboli. La profondità, invece, è di 22 chilometri. L’epicentro del terremoto è stato registrato a una distanza di 87 chilometri da Messina e a 91 da Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, in Calabria. Non si segnalano danni a persone o cose.

