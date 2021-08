Sicilia

Fanno l'amore in spiaggia ed il video diventa virale

In pieno giorno intenti a fare sesso sulla spiaggia del lungomare di Cefalù. Il video diventa virale e fa infuriare il Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina che annuncia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. “Ho già chiesto al vice questore di intensificare le attività di controllo anche durante le ore notturne e della prima mattina, in queste settimane Cefalù è strapiena di turisti per questo è indispensabile avere uomini e mezzi a disposizione per monitorare il territorio in modo da prevenire scene come quelle che abbiamo visto e che offendono e danneggiano gravemente la nostra immagine – afferma Rosario Lapunzina –Speriamo vivamente che chiunque abbia visto di più, compreso chi ha registrato il filmato, collabori con le Forze dell’ordine al fine di assicurare quanto prima alla giustizia questi ospiti assolutamente non graditi”.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa