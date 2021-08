Salute e benessere

Glicemia alta e dieta del diabetico: quale frutta e quale verdura mangiare? Glicemia alta e dieta del diabetico: quale frutta e quale verdura mangiare?

Glicemia alta e dieta del diabetico: quale frutta e verdura mangiare?La glicemia alta si può controllare anche con la dieta del diabetico, vediamo quale frutta e quale verdura mangiare? La dieta ideale del diabetico per la prevenzione e il trattamento delle persone con diabete consiste in una alimentazione ricca di fibre (come ortaggi, frutta, cereali non raffinati) e povera di grassi animali. Tra le fonti di carboidrati sono da preferire cereali integrali, frutta, legumi e vegetali. Come sottolineato anche dalla Fondazione Diabete ricerca, la Dieta mediterranea, che è basata sull’introito di alimenti ricchi di fibre, provenienti da ortaggi, frutta e cereali non raffinati e povera di grassi di origine animale, è stata studiata a lungo e ha dimostrato i suoi effetti benefici sia sul controllo del diabete sia sul rischio cardiovascolare.Glicemia alta e la dieta del diabetico: cosa mangiare quando si ha il diabeteLa dieta del diabetico consigliata per le persone con diabete è un regime alimentare adeguato per ripristinare o mantenere l’equilibrio della glicemia. L’alimentazione ideale del diabetico non è affatto complessa o restrittiva come si potrebbe pensare: nella maggior parte dei casi, piuttosto che essere stravolta, va adattata alla malattia (va quindi personalizzata). Alcuni alimenti vanno consumati con moderazione, ma il diabetico può comunque scegliere tra un’ampia varietà di alternative salutari. Vediamo dunque quali sono! La Società italiana di diabetologia consiglia di assumere il più possibile o almeno cinque volte al giorno frutta e verdura.Glicemia alta e dieta del diabetico: quale frutta si può mangiare con il diabete?Il consumo di mele, pere e mirtilli rende minore la probabilità di sviluppare diabete di tipo 2. A confermarlo è uno studio condotto dai ricercatori della Harvard School of Public Health. Già un precedente studio aveva suggerito come un maggior apporto di flavonoidi tramite la dieta fosse benefico per la salute e riducesse il rischio di ipertensione. Come le mele ed i mirtilli anche l‘uva ha qualcosa in più: rispetto ad altri frutti contiene più antocianine e polifenoli, antiossidanti che sembrano capaci di coadiuvare il controllo glicemico. Da evitare invece avocado, mandarini, banane, uva, fichi, melograno, cachi. Per quanto riguarda la frutta secca, dalle evidenze scientifiche risulta che mangiare pistacchi è un’arma efficace contro il diabete. Questo tipo di frutta secca ha dei grassi “buoni” molto utili soprattutto nella fase che precede lo sviluppo vero e proprio della malattia. Da evitare per l’alta percentuale di carboidrati è invece l’altra frutta secca e in particolare: frutta secca (pinoli, castagne, mandorle, noci, arachidi, datteri ecc.).Glicemia alta e dieta del diabetico: quali verdure abbassano la glicemia?I colori delle verdure che aiutano ad abbassare la glicemia sono il giallo e il verde. Per questo si possono mangiare spinaci, broccoli e carciofi. Esistono alimenti che per loro natura sono in grado di abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Tra i più indicati c’è l’avocado. Possiede al suo interno un elevato contenuto di grassi che favoriscono la tolleranza al glucosio e riducono quindi la glicemia. Nella polpa e nell’olio dell’avocado è presente il beta-sitosterolo che abbassa i livelli di colesterolo. Un altro alimento a ridotto contenuto di zuccheri che normalizza i livelli di glicemia è il pomodoro.

