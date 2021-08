Scuola, Bianchi: Green pass no punizione, tutela i piÃ¹ fragili

Italia

Scuola, Bianchi: Green pass no punizione, tutela i più fragili Scuola, Bianchi: Green pass no punizione, tutela i più fragili

ROMA - ’’Il green pass non è una misura punitiva, ma uno strumento fondamentale per la ripresa delle lezioni in sicurezza, che tutela soprattutto i più fragili e la scuola stessa, bene collettivo che tutti siamo chiamati a difendere con responsabilità’’. Lo scrive il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in una lettera al Corriere della Sera.Sull’applicazione del green pass ’’il ministero ha già mandato una nota esplicativa alle scuole. Continueremo a sostenere gli Istituti nell’applicazione delle regole previste, così come abbiamo fatto in questi mesi’’.Il quadro delle misure per la ripartenza in presenza e in sicurezza comprende anche ’’il Piano scuola, approvato con il parere favorevole di Regioni ed enti locali in conferenza unificata, e il protocollo di sicurezza firmato con i sindacati.Tutti questi atti contengono indicazioni e linee guida che consentono alle scuole di pianificare le loro attività, dalle regole sanitarie alla cura degli ambienti, alla somministrazione dei pasti, alle assemblee studentesche’’.Allo stesso tempo, in questi mesi ’’il governo ha stanziato oltre due miliardi di euro per la ripresa’’. Con il primo decreto Sostegni ’’sono stati assegnati 300 milioni di euro per l’acquisto, da parte dei dirigenti scolastici, di beni e servizi per la sicurezza e per il potenziamento degli apprendimenti’’. Con il decreto Sostegni bis ’’abbiamo assicurato 410 milioni di euro alle scuole per affrontare l’emergenza sanitaria, altri 500 milioni sono stati stanziati per il trasporto scolastico, 400 milioni per assumere insegnanti e personale per il potenziamento delle competenze e 270 milioni che andranno agli enti locali, per interventi di edilizia leggera o per noleggiare spazi sostitutivi per la didattica.Abbiamo investito oltre mezzo miliardo sul Piano estate: hanno partecipato più di 7 mila scuole - praticamente quasi la totalità degli istituti - mettendo in campo circa 35.500 progetti fra sport, lingue, arte, potenziamento delle competenze di base’’.Risorse ingenti ’’la ripresa delle lezioni in sicurezza e in presenza’’.

ROMA - ’’Il green pass non è una misura punitiva, ma uno strumento fondamentale per la ripresa delle lezioni in sicurezza, che tutela soprattutto i più fragili e la scuola stessa, bene collettivo che tutti siamo chiamati a difendere con responsabilità’’. Lo scrive il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in una lettera al Corriere della Sera.Sull’applicazione del green pass ’’il ministero ha già mandato una nota esplicativa alle scuole. Continueremo a sostenere gli Istituti nell’applicazione delle regole previste, così come abbiamo fatto in questi mesi’’.Il quadro delle misure per la ripartenza in presenza e in sicurezza comprende anche ’’il Piano scuola, approvato con il parere favorevole di Regioni ed enti locali in conferenza unificata, e il protocollo di sicurezza firmato con i sindacati.Tutti questi atti contengono indicazioni e linee guida che consentono alle scuole di pianificare le loro attività, dalle regole sanitarie alla cura degli ambienti, alla somministrazione dei pasti, alle assemblee studentesche’’. Allo stesso tempo, in questi mesi ’’il governo ha stanziato oltre due miliardi di euro per la ripresa’’. Con il primo decreto Sostegni ’’sono stati assegnati 300 milioni di euro per l’acquisto, da parte dei dirigenti scolastici, di beni e servizi per la sicurezza e per il potenziamento degli apprendimenti’’. Con il decreto Sostegni bis ’’abbiamo assicurato 410 milioni di euro alle scuole per affrontare l’emergenza sanitaria, altri 500 milioni sono stati stanziati per il trasporto scolastico, 400 milioni per assumere insegnanti e personale per il potenziamento delle competenze e 270 milioni che andranno agli enti locali, per interventi di edilizia leggera o per noleggiare spazi sostitutivi per la didattica. Abbiamo investito oltre mezzo miliardo sul Piano estate: hanno partecipato più di 7 mila scuole - praticamente quasi la totalità degli istituti - mettendo in campo circa 35.500 progetti fra sport, lingue, arte, potenziamento delle competenze di base’’.Risorse ingenti ’’la ripresa delle lezioni in sicurezza e in presenza’’.