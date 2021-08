Terapia Intensiva Covid Ragusa: aumentano i posti letto

Attualità

Aumentano i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa e aumentano anche i posti letto in Terapia Intensiva all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nelle prossime ore saranno attivati altri 6 posti letto di Terapia Intensiva presso la sub intensiva dell’ospedale Giovanni Paolo II che ne ha già 10. A questi si aggiungono anche gli attuali 8 posti letto di terapia intensiva già occupati. La decisione è legata al probabile aumento di nuovi contagi da coronavirus nel territorio Ragusano. Oggi pomeriggio il bollettino del Ministero della Salute ne ha comunicati altri 144 che si aggiungono ai 2.406 ufficializzati dall’Asp di Ragusa nel bollettino diffuso stamattina.

