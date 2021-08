Attualità

Morte Franco D'Urso, sindaco di Modica: è stato un faro della politica cittadina Morte Franco D'Urso, sindaco di Modica: è stato un faro della politica cittadina

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post su Facebook esprime il cordoglio per la morte dell’avvocato Franco D’Urso. “Apprendo con grande cordoglio la scomparsa dell'Avvocato Franco D'Urso – scrive il sindaco di Modica Ignazio Abbate - che per anni è stato un faro della politica cittadina e provinciale, oltre ad essere un punto di riferimento per il foro modicano. Anche dopo la fine della sua sindacatura non ha mai mancato di far sentire la propria vicinanza alle amministrazioni che si sono succedute mostrandosi profondamente attaccato alla sua modicanità. Un abbraccio sincero ai figli Michele e Daniele e a tutta la famiglia che gli è stata accanto fino alla fine”.

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post su Facebook esprime il cordoglio per la morte dell’avvocato Franco D’Urso. “Apprendo con grande cordoglio la scomparsa dell'Avvocato Franco D'Urso – scrive il sindaco di Modica Ignazio Abbate - che per anni è stato un faro della politica cittadina e provinciale, oltre ad essere un punto di riferimento per il foro modicano. Anche dopo la fine della sua sindacatura non ha mai mancato di far sentire la propria vicinanza alle amministrazioni che si sono succedute mostrandosi profondamente attaccato alla sua modicanità. Un abbraccio sincero ai figli Michele e Daniele e a tutta la famiglia che gli è stata accanto fino alla fine”.