E' morto Franco D'Urso, avvocato ed ex sindaco di Modica

Attualità

Lutto nel mondo della politica a Modica. E' morto nella notte l'avvocato Franco D'Urso, ex sindaco di Modica. Protagonista per oltre 20 anni della politica modicana e provinciale, fu più volte amministratore e Sindaco di Modica. D’Urso era molto conosciuto non solo a Modica ma in tutto il territorio della provincia di Ragusa. Democristiano, protagonista della vita politica della città per diversi decenni, D'Urso è stato anche l'avvocato di riferimento per le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni. Lascia i due figli Michele e Daniele. Alla famiglia D’Urso le condoglianze della redazione del Quotidiano di Ragusa.

