Covid Ragusa, 2406 positivi: 3 morti in 24 ore

Tre morti per Covid 19 in 24 ore in provincia di Ragusa. Lo annuncia l’Asp di Ragusa nel bollettino Covid di oggi, 20 agosto. I positivi in totale aggiornati ad oggi sono 2406 di cui 2302 in isolamento domiciliare, 82 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 9 nella Rsa Covid e 13 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa nel bollettino dell’Asp di Ragusa:38 (+2) Acate25 (+1) Chiaramonte Gulfi317 (+38) Comiso6 (-3) Giarratana81 (+2) Ispica198 (-11) Modica1 Monterosso109 (+4) Pozzallo321 Ragusa89 (-6) Santa Croce Camerina91 (-5) Scicli1026 (+76) VittoriaVediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria:Ospedale Ospedale Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa16 in Malattie Infettive ((14 residenti e 2 fuori provincia)7 nel reparto di Rianimazione17 in area grigia (9 residente e 8 fuori provincia)11 in Medicina Covid (9 residenti e 2 fuori provincia)Ospedale Maggiore di Modica10 in Malattie InfettiveOspedale Guzzardi di Vittoria:1 Medicina Covi fuori provincia18 in area grigia1 in rianimazione all’Ismett di Palermo1 in rianimazione a CataniaI guariti sono 13.952 mentre i morti sono arrivati a 302. Due i morti registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di Vittoria di 64 anni non vaccinata, un uomo di Vittoria di 78 anni non vaccinato e morto in Rianimazione a Ragusa e un uomo di79 anni morto in Malattie Infettive. Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 20 agosto, i dei test Covid: 175.413 tamponi molecolari, 32.867 test sierologici, 412.756 test rapidi per un totale di 620.036.

