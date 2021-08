19 agosto: allerta rossa incendi in 5 province, anche a Ragusa

Sicilia

E' ancora allerta rossa a Palermo per il rischio incendi. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per la giornata di giovedì in cui si prevede il livello di 'attenzione' in cinque province siciliane. Si tratta, oltre che del Palermitano, anche del Nisseno, dell'Agrigentino, del Ragusano e del Siracusano. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Monreale, con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire nella frazione Poggio San Francesco per spegnere un incendio che minacciava alcune abitazioni con annessi recinti di animali. Le squadre al lavoro hanno evitato danni alle strutture, mentre un canadair ha effettuato diversi lanci d’acqua per lo spegnimento nelle zone impervie.Nella notte sono stati venti gli interventi per incendi di vegetazione e macchia mediterranea che hanno interessato diversi Comuni nel Palermitano.

