Cronaca

Panico al lungomare: auto travolge 3 ragazze e fugge

Momenti di panico al lungomare di Giardini Naxos. Un’auto, una Fiat Panda travolge tre ragazze originarie di Bronte in provincia di Catania che passeggiavano sul marciapiede. E’ accaduto venerdì. Sono in corso le ricerche del pirata della strada. A riportarlo è il quotidiano “La Sicilia“. Secondo quanto si apprende, il responsabile avrebbe preso in pieno le giovani probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo, una Fiat Panda di colore bianco. Una volta investite le ragazze, tuttavia, il conducente sarebbe fuggito facendo perdere le proprie tracce. Una delle giovani si troverebbe attualmente in rianimazione e vi sarebbe attualmente preoccupazione per le sue condizioni di salute.La persona che ha causato l’incidente sarebbe ancora irrintracciabile ma, in base al racconto di alcuni testimoni, alla guida dell’auto vi sarebbe stato un giovane.

