Cronaca

Padre e figlia muoiono per Covid in 24 ore: non erano vaccinati

Tradgedia a Nicosia in provincia di Enna. Muoiono padre e figlia per Covid nel giro di 24 ore. Entrambi non erano vaccinati.. Il 16 agosto, infatti, ha perso la vita Gioacchino Venuta, di 82 anni. Ieri, invece, è toccato alla figlia, Anna Maria, di 48 anni. Entrambi molto conosciuti a Nicosia, erano dipendenti comunali, anche se il padre era ormai in pensione. La notizia della loro morte ha sconvolto l'intera comunità.

