Pochi sanno cosa si nasconde dietro al formicolio alle dita delle mani. Il formicolio alle dita è un fastidioso disturbo che spesso lamentano in tanti ma pochi sanno cosa si potrebbe nascondere dietro questo disturbo. Il formicolio alle dita potrebbe essere un segnale che ci manda il corpo per altri problemi. In particolare, il formicolio alle dita può essere accompagnato alla perdita di sensibilità dei polpastrelli. Le cause di questo fastidio possono essere molteplici ed esistono molti studi a riguardo. Ecco quali malattie o rischi potrebbero nascondersi dietro un fastidiosissimo formicolio alle dita. Il formicolio alle dita è una sensazione fastidiosa caratterizzata dall’intorpidimento di una o più dita che si associa alla perdita della sensibilità soprattutto a carico dei polpastrelli. Può interessare una sola o entrambe le mani e le cause possono essere molteplici. Quali solo le principali patologie che si possono associare al formicolio delle dita delle mani?

Le patologie che si possono associare all’intorpidimento delle dita sono:

Compressioni nervose periferiche come la sindrome del tunnel carpale, caratterizzata dalla compressione del nervo mediano a livello del polso oppure la compressione del nervo ulnare al gomito in seguito a posture errate.

Vasculiti soprattutto quando il formicolio si associa ad alterazione della temperatura come ad esempio nel Fenomeno di Raynaud.

Disturbi della circolazione come ipotensione o attacchi di ipertensione.

Lesioni dei nervi sia a livello centrale, come nella sclerosi multipla, che a livello periferico.

Disturbi nervosi come ictus e TIA (attacco ischemico transitorio).

Diabete mellito.

Artrosi e artrite.

Tendinopatie.

Cervicobrachialgia. Attacco di panico: stress e ansia possono provocare un attacco di panico con iperventilazione che si associa molto spesso a formicolio a livello di mani e piedi.

Tiroiditi.

Carenza vitaminiche.

Infezioni come nel fuoco di Sant’Antonio.

Traumi.

Si ricorda che questo non è un elenco esaustivo e che è sempre meglio consultare il medico in caso di persistenza dei sintomi.

A cosa si può accompagnare il formicolio alle dita delle mani?

Alcuni sintomi che si verificano insieme al formicolio alle dita possono essere di aiuto per stabilire la corretta diagnosi.

Perdita della sensibilità, cioè perdita del tatto e perdita della sensibilità al caldo e al freddo che può interessare solo i polpastrelli o le dita per intero ed estendersi a tutta la mano.

Cambiamento della temperatura delle mani: quando le dita o tutta la mano sono particolarmente calde o particolarmente fredde rispetto alla temperatura dell’ambiente. Cambiamento di colore delle dita.

Forza: talvolta al formicolio si associa una sensazione di debolezza o perdita di forza con la sensazione che gli oggetti sfuggano di mano. Questo sintomo può essere presente nello stesso momento del formicolio o comparire nello stesso periodo.

Dolore che compare in genere dopo un certo periodo di tempo dall’inizio del formicolio.

È importante anche identificare il momento della giornata in cui il formicolio si verifica più spesso o è più intenso: ad esempio nella sindrome del tunnel carpale si verifica soprattutto la notte e durante le prime ore del mattino.

Queste sono le principali cause che possono giustificare il fastidio in discorso ma si tratta di quelle più comuni e diffuse. Esso, infatti, potrebbe scaturire anche da altre ragioni, pertanto è sempre opportuno rivolgersi medico, se i sintomi persistono. Quali sono i rimedi contro il formicolio alle dita delle mani?

Per trattare il formicolio alle dita è fondamentale eseguire una corretta diagnosi. Talvolta è sufficiente modificare posture scorrette semplicemente con dei piccoli accorgimenti quotidiani. In alcuni casi potrebbe essere sufficiente una terapia farmacologica associata a un tutore che consenta di disinfiammare una tendinite.

Formicolio alle dita delle mani: quando chiamare il medico o il pronto soccorso

È particolarmente importante rivolgersi al medico in taluni casi. Ciò accade quando il formicolio è prevalentemente notturno o e provoca risvegli durante il sonno. Altro caso è quando tende a diffondersi ad altre parti del corpo. Oppure, quando è collegato a specifiche attività e le pregiudica, ripercuotendosi anche sul lavoro. Infine, occorre chiamare immediatamente il pronto soccorso se il formicolio alle dita o ad altre parti del corpo si verifica improvvisamente ed è accompagnato da alcuni sintomi. Si pensi a: sensazioni di confusione, debolezza, paralisi, difficoltà a parlare, vertigini o un forte mal di testa.