Ragusa-Modica, incendiata spazzatura piazzola di sosta FOTO

L’incendio appiccato a numerosi sacchi di spazzatura depositati abusivamente nella grande piazzola di sosta lungo la strada Ragusa - Modica, appena alla fine di un grande tornante, ha provocato un intervento del capogruppo consiliare 5 stelle di Ragusa, Sergio Firrincieli che dopo aver stigmatizzato l’operato “dei soliti imbecilli” autori del gesto, chiede l’intervento del sindaco di Ragusa, anche nella qualità di presidente della Srr, a trovare una soluzione. in quanto tale sito ricade in territorio ragusano. Dice Firrincieli “sappiamo che ci sono delle interlocuzioni in corso con l’Anas ma è evidente che diventa un problema serio il discorso non solo della rimozione dei rifiuti ma anche quello del conferimento presso le discariche abilitate.E’ opportuno che possa essere definita una soluzione di massima proprio sfruttando queste interlocuzioni che si sono succedute nel corso dei mesi. Di certo, si sarebbe dovuto fare il possibile per scongiurare che si verificasse tutto questo, evitando ai nostri vigili del fuoco, già messi a dura prova dagli incendi di questi ultimi giorni, in cui alcuni di loro hanno perfino rischiato la vita, un intervento di cui non si sentiva affatto la necessità. Fondamentale anche attivare un servizio di videosorveglianza all’altezza della situazione per evitare che si continui a conferire i rifiuti in questa piazzola che, sorgendo lungo la Ragusa-Modica, è in una zona di transito molto trafficata e, quindi, visibile a tutti”. Non manca poi, nell’intervento di Firrincieli una frecciata polemica nei riguardi dell’assessorato regionale competente, a proposito del quale il capogruppo pentastellato di Ragusa afferma “considerato che abbiamo l’assessorato regionale al ramo che, a quanto pare, si prende cura solo del territorio di Noto e, quindi, visto che la Regione non ci pensa, almeno ci pensiamo noi, da semplici consiglieri comunali, a cercare di salvaguardare l’immagine del nostro territorio.Per quanto riguarda le decisioni che arrivano da Palermo, le corsie preferenziali relative al territorio netino non si spiegano. Se il Comune di Ragusa ritiene di essere in sintonia con il governatore Nello Musumeci, allora facciamolo valere. E non lo chiedo solo per il territorio ibleo ma anche per tutte le altre aree regionali che sono invase da rifiuti e immondizia di vario tipo”. (da.di.)

