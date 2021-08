Italia

Bonus mamma da 800 euro: a chi tocca e come ottenerlo. Il bonus mamma da 800 euro è tra i bonus 2021 previsti dal Governo in aiuto alle famiglie. Il bonus mamma da 800 euro viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.

Bonus mamma da 800 euro: requisiti e a chi tocca

Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia. La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

compimento del settimo mese di gravidanza;

parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Bonus mamma: quanto spetta

L’importo dell’assegno è di 800 euro.

Le modalità di pagamento previste sono:

bonifico domiciliato presso ufficio postale;

accredito su conto corrente bancario;

accredito su conto corrente postale;

libretto postale;

carta prepagata con IBAN. Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.