Italia

Bonus Iscro fino a 800 euro partita Iva: a chi tocca e come ottenerlo Bonus Iscro fino a 800 euro partita Iva: a chi tocca e come ottenerlo

Bonus Iscro fino a 800 euro per i lavoratori con partita IVA: a chi tocca, a quanto ammonta e come averlo. Il bonus Iscro fino a 800 euro è stato approvato dal governo, in fase sperimentale per il triennio 2021-2023, con la Legge di Bilancio 2021. Una specie di cassa integrazione per i lavoratori autonomi e professionisti con partita Iva che non risultano iscritti a nessun albo. L’incentivo avrà un importo variabile, tra i 250 e gli 800 euro mensili, per la durata di sei mesi e non concorrerà alla formazione del reddito personale di coloro che lo riceveranno. Questi, però, dovranno partecipare a dei corsi di formazione professionale gestiti dall’Anpal.Bonus Iscro fino a 800 euro: chi perde l'indennitàI lavoratori che percepiscono il bonus, lo perderebbero qualora decidessero di chiudere la partita Iva (o non seguire i corsi). Tutti i dettagli per avere il bonus Iscro fino a 800 euro si possono ottenere sul sito dell'Inps.

Bonus Iscro fino a 800 euro per i lavoratori con partita IVA: a chi tocca, a quanto ammonta e come averlo. Il bonus Iscro fino a 800 euro è stato approvato dal governo, in fase sperimentale per il triennio 2021-2023, con la Legge di Bilancio 2021. Una specie di cassa integrazione per i lavoratori autonomi e professionisti con partita Iva che non risultano iscritti a nessun albo. L’incentivo avrà un importo variabile, tra i 250 e gli 800 euro mensili, per la durata di sei mesi e non concorrerà alla formazione del reddito personale di coloro che lo riceveranno. Questi, però, dovranno partecipare a dei corsi di formazione professionale gestiti dall’Anpal. Bonus Iscro fino a 800 euro: chi perde l'indennità

I lavoratori che percepiscono il bonus, lo perderebbero qualora decidessero di chiudere la partita Iva (o non seguire i corsi). Tutti i dettagli per avere il bonus Iscro fino a 800 euro si possono ottenere sul sito dell'Inps.