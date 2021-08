Talebani: Donne afghane non saranno discriminate, ma seguano la sharia

Dal mondo

KABUL (AFGHANISTAN) - ’’Vogliamo assicurarci che l’Afghanistan non sia più un campo di battaglia’’. Lo ha affermato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, nel corso di una conferenza stampa a Kabul. ’’Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi, le animosità sono finite. Non vogliamo nemici esterni o interni’’, ha sottolineato.’’I diritti delle donne sono basati sull’Islam. Possono lavorare nella sanità e altri settori dove sono necessarie. Non saranno discriminate. Le donne dovranno rispettare le leggi della sharia’’, ha proseguito Mujahid.

