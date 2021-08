Dolci tropicali estivi al cocco: ricetta estiva

Cucina

Dolci tropicali estivi al cocco: ricetta facile. I dolci tropicali estivi al cocco sono dei pasticcini facili da preparare. Oltre al cocco per preparare i dolci tropicali occorrono banana e kiwi. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e la ricetta semplice tratta da Fatto in casa da Benedetta.Dolci tropicali estivi al cocco: ingredienti:170 gr farina di cocco150 gr zucchero semolato50 gr farina 0050 gr olio di semi1 banana1 kiwi2 uova50 gr gocce di cioccolato fondente1/2 bicchiere acqua1 cucchiaino lievito per dolci1 pizzico sale finoDolci tropicali estivi al cocco: preparazioneSbucciate e tagliate a pezzetti il kiwi. Mettetelo in una ciotola e frullatelo insieme al mezzo bicchiere d’acqua fino a ridurlo in purea.Aggiungete alla purea di kiwi le uova e l’olio di semi, e sbattette tutto con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo.Unite al composto ottenuto la farina di cocco, la farina 00, lo zucchero, il lievito e il sale. Mescolate tutti gli ingredienti aiutandovi con un cucchiaio.Incorporate adesso all’impasto le gocce di cioccolato e la banana tagliata a cubetti, sempre mescolando con un cucchiaio. Alla fine otterrete un composto compatto, irregolare e umido al tempo stesso! L’impasto dei dolcetti è pronto per la cottura! Per cuocere i dolcetti tropicali ho creato dei divertenti pirottini fatti in casa (ovviamente potete utilizzare i pirottini già pronti che si trovano in commercio). Prendete la carta forno e ritagliate dei quadrati di circa 15 cm di lato. Prendete un bicchiere, capovolgetelo e poggiate sopra un quadrato di carta forno. Sagomate la carta con le mani stringendola e seguendo la forma del bicchiere. Abbiate cura di dare alla carta forno delle pieghe nette. Non occorre essere precisi nella realizzazione di questi pirottini poiché la loro bellezza sta proprio nella loro forma irregolare! Fatti i pirottini “homemade”, metteteli dentro gli incavi di una teglia da cupcake per mantenerne la forma.Formiamo i dolcetti tropicali. Distribuite l’impasto facendolo cadere a cucchiaiate dentro i pirottini. Non compattatelo e non livellatelo: la forma irregolare e frastagliata renderà i vostri dolcetti ancora più belli! Mettete la teglia in forno preriscaldato a 180 gradi e cuocete per 20-25 minuti. (Fonte Fatto in casa da Benedetta)

