Bambino di 4 anni investito da auto: Ã¨ grave

Un bimbo di nazionalità tedesca di 4 anni è stato investito da un'autovettura, una Mercedes, nei pressi di Casa Sanfilippo, nel cuore della Valle dei Templi. Il piccolo è in gravi condizioni, colto da un'improvvisa crisi respiratoria, tant'è che è arrivato sul posto l'elisoccorso del 118. Sul posto anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento che si stanno occupando della viabilità che è, inevitabilmente, andata in tilt. Il bambino, stando alle primissime ricostruzioni, sarebbe riuscito ad allontanarsi dal camper - posteggiato all'altezza di Casa Sanfilippo, in via Passeggiata archeologica, - dove si trovava con la famiglia. Scappando, il piccino è stato investito - mentre attraversava - da un'autovettura, una Mercedes bianca, guidata da una ragazza.La giovane ha subito arrestato la marcia ed ha dato i primi soccorsi, chiamando sia il 118 che il numero unico d'emergenza 112. "Non l'ho visto, non l'ho visto" - continua a ripetere la giovane che è, inevitabilmente, sotto choc.

