Migranti, Molteni: bloccare immigrazione clandestina Ã¨ un dovere

Migranti, Molteni: bloccare immigrazione clandestina è un dovere

"A Lampedusa dal 1 gennaio 2020 al 14 agosto 2021 sono arrivati oltre 1300 tra barchini e gommoni. Un totale di oltre 40 mila migranti per lo più Tunisini e Bengalesi sono sbarcati sull’isola. Il centro di primo soccorso è sovraffollato ed in condizioni molto critiche nonostante l’impegno di Istituzioni, Forze di Polizia e volontari. Come se non bastasse ci sono altre 2 Ong con 400 migranti pronte a fare rotta verso l’Italia. Bloccare l’immigrazione clandestina è un dovere!". Lo dichiara Nicola Molteni sottosegretario all'Interno in una nota.

