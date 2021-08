Covid Sicilia, 1229 nuovi positivi: 72 nuovi contagi a Ragusa

Sicilia

Sono 1.229 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 26.865 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 4,6% ieri era all'11%. Il Bollettino del Ministero della Salute di oggi 17 agosto. L'isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero davanti al Lazio con 551 casi, meno della metà della Sicilia. La regione è 'maglia nera' anche nell'aumento degli attuali positivi, che sono 19.949, con altri 1.216 casi. I guariti sono 13 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano altre vittime e il totale dei decessi resta a 6.148. In Sicilia si registra anche il maggior numero di ricoverati, 684 pazienti, 30 in più rispetto al giorno precedente, e il più numero di presenze nelle terapie intensive: sono 77, sei in più rispetto a ieri.Ecco i dati delle singole province siciliane:Palermo 324Catania 129Messina 225Siracusa 65Ragusa 72Trapani 89Caltanissetta 82Agrigento 150Enna 93.

