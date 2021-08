Salute e benessere

La dieta dopo Ferragosto: ecco come rimettersi in forma. Superato Ferragosto in molti decidono di rimettersi a dieta per disintossicare il corpo e perdere i chili di troppo accumulati con feste e cene con amici. Trascorso il giorno di festa ovvero Ferragosto, durante il quale tradizionalmente ci si abbandona ai piaceri del cibo, bisogna rimettersi in carreggiata. La cosa ideale è ritagliarsi alcuni giorni per una dieta detox che ci aiuti a rimetterci in forma. Si tratta di eliminare tutte le tossine in eccesso finora accumulate, in modo da spianare la strada a un’alimentazione sana e salutare.

Dieta dopo Ferragosto: durata e cosa mangiare.

Una dieta detox può essere seguita anche per settimane o per qualche giorno. Non si tratta infatti di una dieta restrittiva né per quanto riguarda le calorie, né per la varietà degli alimenti. Tutti i principali macronutrienti, infatti, sono previsti, anche se ovviamente devono essere privilegiati gli alimenti dalle proprietà spiccatamente disintossicanti.

Vediamo allora insieme quali sono e quali regole di base da seguire per ottenere risultati, che si tratti della dieta detox di 3 giorni (da ripetere una volta al mese) o per un periodo più lungo.

Assumere fibre, in particolar modo quella solubile, aiuta a ridurre l'assorbimento di zuccheri e grassi saturi, quindi via libera a verdura, frutta e cereali integrali come orzo, farro, avena e riso integrale e nei legumi, specialmente i fagioli, ceci e lenticchie.

Consumare Omega 3, riducono l'accumulo di grassi a livello epatico e migliorano la sensibilità dell’insulina; a tavola preferire il pesce azzurro (merluzzo, nasello, branzino, orata, sgombro e sardine), la frutta secca e i semi oleosi, come mandorle e noci, ricchi in vitamina E, dall’effetto rigenerativo a livello cellulare. Evitare preparati con farine bianche raffinate e zucchero semplice come i prodotti da forno, cibi fritti e grigliati, carni grasse e insaccati, formaggi stagionati, panna, cibi in scatola (ricchi di sodio) e salse.

Preferire il consumo di tè verde e tisane, evitando caffè, bibite e alcolici; l’idratazione è fondamentale per un corpo sano e detossinato.

Fare 5 pasti al giorno, 3 principali (colazione, pranzo e cena) intervallati da 2 spuntini consumando frutta secca (noci, mandorle o nocciole)

Evitare sale e insaporitori (nemici dell’ipertensione e della ritenzione idrica), meglio utilizzare spezie ed erbe aromatiche.

Anche l’attività fisica, svolta in maniera costante, non deve mai mancare, perché oltre a permetterci di perdere qualche chilo di troppo, è un toccasana per tutto l’organismo e anche l’umore. Dieta dopo Ferragosto Idratazione

L’importanza dell’idratazione

Fondamentale per facilitare l’eliminazione delle tossine è bere molti liquidi, almeno 2 litri, tra acqua, tisane, infusi di erbe.