Dieta disintossicante e le regole d’oro per disintossicare il corpo. La dieta disintossicante è la dieta ideale nel periodo estivo soprattutto quando si è in vacanza e si esagera con feste e cene con amici. La dieta disintossicante è tra le diete più seguite ad agosto. Ma prima di vedere cosa si mangia nella dieta disintossicante di agosto vediamo quali sono le regole d’oro da seguire per disintossicare l’organismo.Dieta disintossicante e le regole d'oro per disintossicare il corpoEvita l'assunzione regolare di cibo "spazzatura" (tipo quello che trovi nei fast-food, patatine fritte, salse, merendine, bevande gassate o ricche di zucchero, ecc.): fornisce solo grassi e/o zuccheri, senza apportare elementi nutritivi utili.Privilegia il consumo di cereali integrali o semintegrali, più ricchi di fibre che aiutano a mantenere l'intestino pulito e hanno una buona azione disintossicante.Aumenta il consumo di frutta e verdura fresche: oltre alle fibre, contengono vitamine e sali minerali antiossidanti, preziosi per il metabolismo e per l'eliminazione delle scorie.Riduci il consumo di carne rossa, salumi e di formaggi, soprattutto se stagionati perché apportano grassi saturi (causa di alti livelli di colesterolo nel sangue) in quantità e sono più ricchi di sodio, minerale che facilita ritenzione e cellulite, e che favorisce l'ipertensione in chi vi è predisposto.Riduci il vino ed elimina i superalcolici: hanno un'azione vasocostrittrice che impedisce un corretto afflusso di ossigeno alle cellule, sottrae nutrimento e impedisce il corretto smaltimento delle scorie.Bevi molta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno, per favorire con la diuresi la depurazione dell'organismo.Se ti capita di assumere occasionalmente alimenti o bevande "cattive", che aumentano cioè le tossine, non amareggiarti. Il senso di colpa produce affaticamento mentale e, quindi, ulteriori tossine. Sgarrare ogni tanto, inoltre, fa bene anche per disintossicarsi: il piacere del palato favorisce la produzione di endorfine, sostanze dagli effetti antidepressivi, ansiolitici e antifame, che aiutano a contenere i danni provocati dall'eccesso alimentare.Dieta disintossicante: esempio di menù completo per 3 giorni per disintossicare il corpoDieta disintossicante: primo giornoColazione: Tè verde (drenante e ricco di antiossidanti), 3 gallette di mais, 3 cucchiaini di marmellata di limone o arancia amara (frutti dall'azione sciogligrasso)Spuntino: 1 ciotola di frutti di bosco (ricchi di antiossidanti)Pranzo: 150 g di insalata belga (depurativa) saltata in padella con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, 80 g di riso semintegrale (antigonfiore, aiuta l'intestino); fatelo tostare in una casseruola con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, quindi unitevi poco alla volta del brodo vegetale in cui avrete sciolto mezza bustina di zafferano (stimola il metabolismo), e portate a cotturaMerenda: 1 fetta di ananas fresco (diuretico)Cena: 150 g di nasello (apporta acidi grassi essenziali che riequilibrano l'organismo) al vapore, 200 g di finocchi (diuretici) saltati in padella con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, 3 gallette di riso oppure di maisDieta disintossicante: secondo giornoColazione: Tè verde, 3 gallette di riso, 3 cucchiaini di miele (energizzante)Spuntino: 1 pera (regolarizza l'intestino)Pranzo: 150 g di germogli (rimineralizzanti, vitaminizzanti e diuretici) saltati in padella con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, 80 g di orzo (diuretico) cotto in casseruola con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine e 2 zucchine (diuretiche) a tocchetti.Merenda: 1 budino di soia (è gradevole al palato e poco calorico, aiuta a stimolare le endorfine e la produzione di serotonina, l'ormone del buon umore)Cena: 120 g di pollo (apporta proteine nobili utili per i muscoli e antiadipe) alla griglia, 200 g di carote (ricche di antiossidanti) saltate in padella con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, 3 gallette di maisDieta disintossicante: terzo giornoColazione: Caffè d'orzo (diuretico) e latte di riso (antigonfiore), 3 gallette di riso, 3 cucchiaini di confettura di mela cotogna (energizzante)Spuntino: 1 pompelmo rosa (ricco di enzimi, vitamine e minerali antiossidanti)Pranzo: 150 g di cicoria (depurativa del sangue e diuretica) saltata in padella con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, 80 g di pasta di farro (non favorisce i gonfiori addominali) semintegrale condita con un cucchiaio di salsa di pomodoroMerenda: Latte di riso con un cucchiaino di cacao in polvere (migliora l'umore grazie alla teobromina e attenua la fame nervosa)Cena: 100 g di arrosto di vitello (apporta proteine nobili utili per i muscoli e antiadipe), Broccoli (antiossidanti) a vapore conditi con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, 50 g di riso (è antigonfiore) lessato oppure cotto al vapore

