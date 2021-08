Rimedi naturali

Olio di cocco in estate come rimedio naturale: ecco per cosa Olio di cocco in estate come rimedio naturale: ecco per cosa

Olio di cocco in estate come rimedio naturaleL’olio di cocco è un ottimo rimedio per l’estate sia per abbronzarsi che per proteggere i capelli.Olio di cocco come rimedio naturale:è un buon prodotto per proteggere i capelli non solo dal sole, ma anche dal cloro della piscina o dall’acqua salata del mare, che spesso li rende secchi e sfibrati. Basterà applicare qualche goccia di olio di cocco su tutte le lunghezze dei capelli leggermente umidi prima di andare in spiaggia e saranno protetti e allo stesso tempo nutriti in profondità.Olio di cocco: come rimedio naturale prima di andare al mareUn altro motivo per usare l’olio di cocco sui capelli prima di andare al mare? Il profumo davvero inebriante e il fatto che rimarranno in ordine anche in caso di vento e saranno più facilmente districabili! L’importante sarà riapplicarne sempre una piccola quantità dopo ogni bagno o doccia, così da fornire protezione e nutrimento per tutto l’arco della giornata. Per eliminare l’effetto unto sarà necessario fare uno shampoo delicato a fine giornata, risciacquando accuratamente i capelli, che rimarranno morbidi e lucenti a lungo.Olio di cocco come dopo soleAnche se è preferibile non utilizzarlo durante l’esposizione al sole, l’olio di cocco rimane comunque un valido e naturale prodotto da utilizzare come dopo sole. Capace di idratare e nutrire la pelle in profondità, soprattutto se applicato sulla pelle ancora umida. Si può scioglierne qualche cucchiaio in acqua calda per un bagno rilassante, si può spalmare qualche goccia di olio di cocco sulla pelle del corpo dopo la doccia, oppure si può utilizzare per un massaggio nutriente e rigenerante. Inoltre, è molto utile come lenitivo naturale in caso si arrossamenti dovuti ad un eccessiva esposizione al sole, perché contribuisce a calmare il bruciore e il prurito. Utilizzare l’olio di cocco come dopo sole rappresenta una scelta naturale e sana, in quanto è un prodotto puro al 100%.

Olio di cocco in estate come rimedio naturale

L’olio di cocco è un ottimo rimedio per l’estate sia per abbronzarsi che per proteggere i capelli.

Olio di cocco come rimedio naturale:

è un buon prodotto per proteggere i capelli non solo dal sole, ma anche dal cloro della piscina o dall’acqua salata del mare, che spesso li rende secchi e sfibrati. Basterà applicare qualche goccia di olio di cocco su tutte le lunghezze dei capelli leggermente umidi prima di andare in spiaggia e saranno protetti e allo stesso tempo nutriti in profondità. Olio di cocco: come rimedio naturale prima di andare al mare

Un altro motivo per usare l’olio di cocco sui capelli prima di andare al mare? Il profumo davvero inebriante e il fatto che rimarranno in ordine anche in caso di vento e saranno più facilmente districabili! L’importante sarà riapplicarne sempre una piccola quantità dopo ogni bagno o doccia, così da fornire protezione e nutrimento per tutto l’arco della giornata. Per eliminare l’effetto unto sarà necessario fare uno shampoo delicato a fine giornata, risciacquando accuratamente i capelli, che rimarranno morbidi e lucenti a lungo. Olio di cocco come dopo soleAnche se è preferibile non utilizzarlo durante l’esposizione al sole, l’olio di cocco rimane comunque un valido e naturale prodotto da utilizzare come dopo sole. Capace di idratare e nutrire la pelle in profondità, soprattutto se applicato sulla pelle ancora umida. Si può scioglierne qualche cucchiaio in acqua calda per un bagno rilassante, si può spalmare qualche goccia di olio di cocco sulla pelle del corpo dopo la doccia, oppure si può utilizzare per un massaggio nutriente e rigenerante. Inoltre, è molto utile come lenitivo naturale in caso si arrossamenti dovuti ad un eccessiva esposizione al sole, perché contribuisce a calmare il bruciore e il prurito. Utilizzare l’olio di cocco come dopo sole rappresenta una scelta naturale e sana, in quanto è un prodotto puro al 100%.