Cultura

Catena Fiorello Galeano a Modica con Amuri Catena Fiorello Galeano a Modica con Amuri

Poker a Modica: Catena Fiorello Galeano presenta Amuri il quarto evento della rassegna ‘inteatrolibri’ della fondazione garibaldi, per i 20 anni di mondadori bookstore. Fatto il 3 su 3 con ‘Io non ci volevo venire’ di Roberto Alajmo, ‘Ignazio Florio, il Leone di Palermo’ di Salvatore Requirez e ‘La Tigre di Noto’ di Simona Lo Iacono, si va oltre... Un bel tris per aprire la stagione di 'InTeatroLibri' della Fondazione Garibaldi che celebra i 20 anni a Modica di Mondadori Bookstore, con la media partnership di Video Regione ch16; intensa di eventi, nel pieno rispetto delle norme anti contagio. E adesso, dopo il tris, è pronto il poker!!! Giovedì 19 Agosto, h.19.30, nell'Atrio di Palazzo San Domenico, si fa poker con Catena Fiorello Galeano e Amuri. Alle 19.30, un evento che saluta un tardo pomeriggio di mezza estate. Un vero e proprio 'colpaccio' firmato Mondadori Bookstore con la presentazione dell'ultimo libro di una delle scrittrici più amate in Sicilia ed in Italia.Catena Fiorello Galeano, insieme a Giada Giaquinta, racconta a Modica la storia di un matrimonio in crisi dopo 35 anni, di Giulio e Isabella del rifugiarsi in famiglia e di un sogno che si spezza senza apparente perchè. Arcudi, la pensioncina di Santa, Daniel, Teresa, una amica vera e quel vivere sul filo di ciò che può essere ma col pensiero a ciò che è stato. Questo è solo uno squarcio di Amuri. Per il resto, c'è lei, l'autrice, Catena Fiorello Galeano e un libro che narra tanti cuori siciliani che sanno battere... La stagione di InTeatroLibri e Mondadori Bookstore con la mediapartnership di Video Regione, dopo aver fatto 3 e il numero perfetto, il 19 Agosto alle 19.30, nell'Atrio di Palazzo San Domenico, con Catena Fiorello Galeano e Amuri, fa poker e saprà regalare a Modica una bella serata d'estateGli ingressi sono gratuiti, contingentati in rigida osservanza delle norme anti covid e sino ad esaurimento posti

Poker a Modica: Catena Fiorello Galeano presenta Amuri il quarto evento della rassegna ‘inteatrolibri’ della fondazione garibaldi, per i 20 anni di mondadori bookstore. Fatto il 3 su 3 con ‘Io non ci volevo venire’ di Roberto Alajmo, ‘Ignazio Florio, il Leone di Palermo’ di Salvatore Requirez e ‘La Tigre di Noto’ di Simona Lo Iacono, si va oltre... Un bel tris per aprire la stagione di 'InTeatroLibri' della Fondazione Garibaldi che celebra i 20 anni a Modica di Mondadori Bookstore, con la media partnership di Video Regione ch16; intensa di eventi, nel pieno rispetto delle norme anti contagio. E adesso, dopo il tris, è pronto il poker!!! Giovedì 19 Agosto, h.19.30, nell'Atrio di Palazzo San Domenico, si fa poker con Catena Fiorello Galeano e Amuri. Alle 19.30, un evento che saluta un tardo pomeriggio di mezza estate. Un vero e proprio 'colpaccio' firmato Mondadori Bookstore con la presentazione dell'ultimo libro di una delle scrittrici più amate in Sicilia ed in Italia. Catena Fiorello Galeano, insieme a Giada Giaquinta, racconta a Modica la storia di un matrimonio in crisi dopo 35 anni, di Giulio e Isabella del rifugiarsi in famiglia e di un sogno che si spezza senza apparente perchè. Arcudi, la pensioncina di Santa, Daniel, Teresa, una amica vera e quel vivere sul filo di ciò che può essere ma col pensiero a ciò che è stato. Questo è solo uno squarcio di Amuri. Per il resto, c'è lei, l'autrice, Catena Fiorello Galeano e un libro che narra tanti cuori siciliani che sanno battere... La stagione di InTeatroLibri e Mondadori Bookstore con la mediapartnership di Video Regione, dopo aver fatto 3 e il numero perfetto, il 19 Agosto alle 19.30, nell'Atrio di Palazzo San Domenico, con Catena Fiorello Galeano e Amuri, fa poker e saprà regalare a Modica una bella serata d'estate Gli ingressi sono gratuiti, contingentati in rigida osservanza delle norme anti covid e sino ad esaurimento posti