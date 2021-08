Cronaca

Scicli, 2 ragazzine aggredite da un cane a Bruca Scicli, 2 ragazzine aggredite da un cane a Bruca

Due sorelle aggredite da un rottweiler mentre camminavano in una stradina in contrada Bruca, frazione balneare di Scicli. E’ accaduto domenica pomeriggio. Il cane di grossa taglia, dopo essere sfuggito al controllo del proprietario, si è avventato contro le due sorelle di 16 e 11 anni. Le due ragazzine sono finite a terra nel tentativo di sfuggire all’animale, che è riuscito a morderle. Una è stata morsa al collo, l’altra al polpaccio. Le grida delle due sorelle hanno allertato alcune persone che hanno bloccato il cane e chiamato l’ambulanza per il trasporto delle due ragazzine in ospedale, dove hanno ricevuto le prime cure dei sanitari. E’ stata anche necessaria l’applicazione di alcuni punti di sutura.Sul luogo dell’episodio sono intervenuti i carabinieri e la Polizia municipale per ricostruire quanto accaduto. Il proprietario del cane è stato sottoposto a sanzione amministrativa per omessa custodia di animale.

Due sorelle aggredite da un rottweiler mentre camminavano in una stradina in contrada Bruca, frazione balneare di Scicli. E’ accaduto domenica pomeriggio. Il cane di grossa taglia, dopo essere sfuggito al controllo del proprietario, si è avventato contro le due sorelle di 16 e 11 anni. Le due ragazzine sono finite a terra nel tentativo di sfuggire all’animale, che è riuscito a morderle. Una è stata morsa al collo, l’altra al polpaccio. Le grida delle due sorelle hanno allertato alcune persone che hanno bloccato il cane e chiamato l’ambulanza per il trasporto delle due ragazzine in ospedale, dove hanno ricevuto le prime cure dei sanitari. E’ stata anche necessaria l’applicazione di alcuni punti di sutura. Sul luogo dell’episodio sono intervenuti i carabinieri e la Polizia municipale per ricostruire quanto accaduto. Il proprietario del cane è stato sottoposto a sanzione amministrativa per omessa custodia di animale.