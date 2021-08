Cronaca

Auto esplode in un cantiere a Ragusa: forti boati in viale delle Americhe Auto esplode in un cantiere a Ragusa: forti boati in viale delle Americhe

Due forti boati stamattina in viale delle Americhe a Ragusa. Un’auto è esplosa in un cantiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento non è esclusa nessuna pista: atto di vandalismo o atto di avvertimento o ritorsione. Sull’episodio indagano i carabinieri.

