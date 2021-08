Scicli, è morto Michele Manenti

Attualità

Lutto a Scicli. E’ morto Michele Manenti, fondatore del Corpo Bandistico autonomo città di Scicli e maestro di musica. Il maestro aveva 88 anni. Manenti era molto conosciuto e stimato in città non solo per la sua attività nel Corpo Bandistico della città ma anche per la sua solarità. Agli inizi degli anni ’70 aveva fondato e poi diretto lo storico “Corpo bandistico autonomo città di Scicli” che, composto da circa 60 elementi, raggiunse l’apice della notorietà negli anni ’80.Manenti si ritirò a vita privata alla fine degli anni ’90, mantenendo sempre i contatti con alcuni suoi storici allievi: Carmelo Magro, Massimo Piccione, Girolamo Manenti e tanti altri. “La città di Scicli perde un altro personaggio storico dell’attività musicale bandistica. Grazie mille – scrive l' Associazione MusicaleCorpo Bandistico M Ottavio Penna città di Scicli su facebook - per i suoi insegnamenti vivrà sempre nei nostri cuori. R.i.p. Maestro Manenti.Un caloroso abbraccio ai figli Pino e Roberta”. I funerali del maestro Michele Manenti si terranno giovedì mattina nella chiesa del Carmine a Scicli.

