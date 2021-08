Attualità

Antonino Smiraglia compie 100 anni a Scicli

Antonino Smiraglia ha compiuto cento anni. Il Sindaco Enzo Giannone ha festeggiato l’anziano di Scicli. Ha spento l’ambito traguardo delle cento candeline il signor Antonino Smiraglia. Ieri pomeriggio, nella sua casa di Scicli, la famiglia e i parenti hanno festeggiato Antonino alla presenza del sindaco Enzo Giannone, che ha donato una targa dell’amministrazione comunale. Antonino Smiragia è sposato, è padre di due figlie, ha presenza di spirito e ricorda ancora la sua esperienza, appena ventenne, nella Seconda Guerra Mondiale in Africa.Ha fatto l’agricoltore per tutta la vita ed è stato un fine intessitore di cesti portafrutta intrecciati in canna.

