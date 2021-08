Attualità

A Scicli musicisti della Scala di Milano

Musicisti della Scala di Milano a Scicli. In vacanza a Scicli, seppur per qualche ora. Un gruppo di musicisti della Scala di Milano, con famiglie al seguito, è stato in visita a Scicli nei giorni scorsi. Ad accoglierli il vicesindaco di Scicli Caterina Riccotti. I musicisti scaligeri hanno visitato la città dicendosi desiderosi di tornare in vista di appuntamenti culturali.

