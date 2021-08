Scicli, ad agosto laboratori analisi privati chiusi

Attualità

Laboratori analisi privati convenzionati chiusi a Scicli dal 9 agosto e per i quindici giorni successivi senza un piano di alternanza per garantire comunque il servizio. La segnalazione è della lista Scicli Bene Comune che sottolinea come “non ci sia altra scelta per quanti in necessità di effettuare esami ematici, che quella di riversarsi al Centro Prelievi attivo presso il P.O. Busacca di Scicli” dove peraltro “questo servizio subisce un continuo ridimensionamento tanto che ha in organico un solo operatore per cui lavora solo su prenotazione”. L’occasione serve ai consiglieri di Scicli Bene Comune per evidenziare come “ quanto avviene a Scicli non è che il riflesso di ciò che accade da troppo tempo a livello nazionale, ove scelte politiche irresponsabili continuano a penalizzare e a depauperare la sanità pubblica a vantaggio di quella privata, pur essendo la prima l'unica che, avendo come obiettivo la tutela della salute dei cittadini, sarebbe da potenziare e riqualificare”.Pertanto ne deriva la richiesta “al direttore generale dell'Asp di Ragusa di intervenire per rinforzare il P.O. Busacca in modo che possa far fronte, anche in futuro, ad eventuali altre situazioni di disservizio”. (da.di.)

