Record di positivi in Provincia di Ragusa in 24 ore e 5 morti

Attualità

Record di positivi in 24 ore in provincia di Ragusa. E' quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute di oggi 16 agosto. I nuovi positivi nel Ragusano sono 261. Nel Ragusano sono aumentati anche i ricoverati in ospedale che oggi sono a quota 73, 17 in Foresteria e 11 nella Rsa Covid ell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. In aumento anche il numero dei morti che sale a 297. Due i decessi nelle ultime 24 ore e 3 deceduti lo scorso 14 agosto ma segnalati solo oggi. I positivi al coronavirus sono in aumento anche in Sicilia Ecco i dati dettagliati del Bollettino del Ministero della Salute.Sono 881 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 8.865 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale ancora all'11%, ieri era al 10%. L'isola resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 18.733 con un aumento di altri 697 casi. I guariti sono 177 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre sette vittime e il totale dei decessi sale a 6.148. Sul fronte ospedaliero sono adesso 654 i ricoverati, 48 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 71 i ricoverati tre in più rispetto a ieri.Sul fronte dei contagi nelle singole province spicca il dato di Ragusa con 261 casi. Questi gli altri dati: Palermo 184, Catania 181, Messina 95, Siracusa 82, Trapani 39, Caltanissetta 4, Agrigento 3, Enna 32.

