Samsung presenta Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G

Il nuovo smartphone Galaxy Z Fold3 5G. Samsung ha dato il via oggi al nuovo capitolo dell’evoluzione dei suoi smartphone pieghevoli presentando Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, terza generazione di questo genere di dispositivi che adesso integrano importanti migliorie richieste dagli utenti legate alla resistenza e alle performance. Z Fold3 è il dispositivo ideato per il multitasking ed è dotato di display Infinity Flex senza interruzioni da 7,6 pollici. Importante novità è quella dell'introduzione del supporto alla S Pen, per la prima volta compatibile con un dispositivo pieghevole. Z Flip3, invece, è più votato a un target che cerca design e praticità: è compatto e tascabile, combinato con funzionalità fotografiche migliorate e un display esterno più ampio, progettato per l’utilizzo in mobilità. Inoltre, per la prima volta nella storia degli smartphone pieghevoli, Z Fold3 e Z Flip3 vantano la certificazione di resistenza dall’acqua Ipx8 e sono realizzati in Armor Aluminum, l’alluminio più resistente mai utilizzato su uno smartphone Galaxy, affiancato al Corning Gorilla Glass Victus. Entrambi i dispositivi sono dotati di una nuova pellicola protettiva realizzata in Pet elasticizzato che ottimizza il rendimento dello schermo e lo rende l’80% più resistente rispetto a quello delle precedenti. Quanto al meccanismo di apertura, Z Fold3 e Z Flip3 hanno superato un severo test di qualità, certificato da Bureau Veritas, che garantisce la resistenza a 200.000 chiusure. I due smartphone Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 saranno preordinabili in Italia a partire da oggi, 11 agosto, e saranno disponibili dal 27 agosto, a prezzi a partire, rispettivamente, da 1.849 euro e 1099 euro. Preordinando Galaxy Z Fold3 5G tra l’11 e il 26 agosto, saranno inclusi 1 anno del servizio 'Samsung Care+', 100 euro di valore immediato, fino a 450 euro di valutazione dell’usato e il Note Pack che include Flip Cover, S Pen e adattatore da 25W. Preordinando Galaxy Z Flip3 5G tra l’11 e il 26 agosto sarà prevista la stessa offerta, escluso il Note Pack. Inoltre, Samsung ha presentato anche le nuove cuffie Galaxy Buds2, dotate di altoparlanti a due vie, Cancellazione Attiva del Rumore con tre diversi livelli regolabili di suono ambientale e quattro colori a scelta, e i nuovi Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, primi smartwatch a includere il nuovo Wear Os Powered by Samsung, prodotto in collaborazione con Google, e dotati di One UI Watch.