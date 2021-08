Attualità

Covid, 7 morti in 7 giorni in provincia di Ragusa

Sette morti per Covid in 7 giorni in provincia di Ragusa e positivi sempre in aumento. La situazione contagi nel territorio ibleo non è per niente positiva. In particolare preoccupano i dati di Vittoria che oggi, 15 agosto, è arrivata a quota 939 ma anche Ragusa con 307, Comiso con 258e Modica con 216. La provincia iblea in queste ultime settimana ha raggiunto dei numeri che non sono stati registrati neanche nella prima ondata della pandemia Covid.

