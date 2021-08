Attualità

Meteora nel cielo di Ragusa, la scia illumina la vigilia di Ferragosto

Una meteroa, ieri sera, vigilia di Ferragosto, ha illuminato il cielo della provincia di Ragusa e non solo. Sono stati in tanti a vedere la luminosissima scia attraversare il cielo da Ispica a Marina di Modica, da Cava d’Aliga a Donnalucata e da Playa Grande a Marina di Ragusa. La scia luminosa ha attraversato il cielo intorno alle ore 23,30. Probabilmente si è trattato di un "bolide", ovvero una meteora che nel linguaggio comune viene chiamata "stella cadente" un po' più grande delle altre. Infatti, mentre una comune meteora normalmente è grande quanto un granello di polvere ed entrando in atmosfera brucia per 1-2 secondi, un bolide può essere grande anche qualche centimetro, e impattando l'atmosfera terrestre a gran velocità riesce a bruciare molto più a lungo di una meteora normale lasciando una scia luminosissima.Il termine bolide (dal greco βολις, bolis, proiettile) indica comunemente una meteora di elevata luminosità, di magnitudine negativa: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, in quanto gli astronomi non distinguono le meteore in base alla loro luminosità. Sui social sono stati tanti i post pubblicati ieri sera da quanti hanno assistito allo splendido evento nel cielo.

