In Sicilia troppi positivi Covid, Bassetti: fate entrare solo i vaccinati

Secondo il parere del virologo dell’Università di Genova, Matteo Bassetti, in Sicilia – così come in altre aree italiane particolarmente battute dai turisti – dovrebbe essere opportuno concedere l’ingresso soltanto ai viaggiatori che si sono già sottoposti alla vaccinazione anti Coronavirus. È quanto dichiarato nelle scorse ore dall’esperto ai colleghi dell’emittente sarda Videolina. “Il problema è di tutte le Regioni che hanno una forte vocazione turistica. Vale per la Sardegna, vale per la Sicilia e la Calabria. Penso che sarebbe stato opportuno già’ per quest’estate introdurre all’interno delle isole la possibilità di fare arrivare soltanto i vaccinati“, sottolinea.Per quanto riguarda le persone che si ostinano ancora a non provvedere alla vaccinazione, Bassetti si esprime in questi termini: “Abbiamo cercato di convincerli, gli abbiamo detto che se volevano andare a mangiare la pizza o andare allo stadio dovevano vaccinarsi“. Il virologo, poi, prevede che “per questi è probabile che bisognerà pensare all’obbligo. Io personalmente sono favorevole all’obbligo vaccinale per quelli che hanno più di 45-50 anni, quelli che fondamentalmente finiscono in una corsia d’ospedale“.

