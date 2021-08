Salute e benessere

La fantastica dieta per perdere 4,5 kg in 3 giorni. La fantastica dieta per perdere 4,5 kg in 3 giorni proviene dagli Usa. La fantastica dieta che aiuta a dimagrire velocemente è simile alla dieta militare, ideata negli anni ’80 e nota anche con il nome di dieta del fax. Questo perché veniva girata da un ufficio all’altro con un semplice passaparola proveniente da fax anonimi. Ha numerosi nomi: dieta dei tre giorni, dieta del gelato, dieta del militare, della marina o dell’esercito. Alla fine si è fatta conoscere con il nome ormai comune di dieta militare. Si tratta di una dieta ferrea, un piano alimentare molto severo fatto di grandi rinunce. La fantastica dieta per perdere 4,5 kg è una dieta iperproteica e ammette il gelato per regalare un minimo di soddisfazione emotiva, e questo risulta appagante per i più golosi. Il motivo del suo successo? Semplice: nei primi giorni di riduzione calorica drastica è molto facile perder peso, soprattutto in termini di liquidi. Se l’effetto di una dieta da 3 kg in 3 gg non può essere duraturo, ad ogni modo la dieta chimica può aiutare a dare la giusta spinta per intraprendere, subito dopo i tre giorni shock della dieta militare, un piano alimentare sano ed equilibrato. Ma vediamo cosa si mangia nei 3 giorni della fantastica dieta per perdere 4,5 kg in un esempio di menù completo:

Fantastica dieta: primo giorno

Colazione: spremuta di mezzo pompelmo, una fetta di pane tostato, due cucchiai di burro d’arachidi, una tazza di caffè o di thé verde

Pranzo: una scatoletta di tonno al naturale, una fetta di pane tostato, una tazza di caffè o di thé verde

Cena: 100 grammi di fagiolini, 80/90 grammi di carne o pollo, mezza banana, una mela piccola, due palline di gelato alla vaniglia Fantastica dieta: secondo giorno

Colazione: un uovo, una fetta di pane tostato, mezza banana

Pranzo: fiocchi di latte una confezione (circa 170g), un uovo, 4 quadratini di crackers

Cena: due wurstel grandi, 100 grammi carote, 100 grammi broccoli, mezza banana, una pallina di gelato alla vaniglia

Fantastica dieta: terzo giorno

Colazione: cinque quadratini di crackers, 30 grammi di emmenthal, una mela piccola

Pranzo: un uovo ed una fetta di pane tostato

Cena: due scatolette di tonno al naturale (oppure una grande da 160 grammi), mezza banana, due palline di gelato alla vaniglia

La fantastica dieta prevede per ogni giorno il consumo di almeno 2 litri di acqua. La dieta fantastica dei 3 giorni non prevede attività fisica, ma sarebbe meglio muoversi un po’.