Ragusa Ufficio tecnico comunale dalla lentezza alla paralisi

Politica

E’ lo stesso capogruppo democratico in consiglio comunale, Mario Chiavola ad affermare “se qualche giorno fa abbiamo denunciato che le pratiche, all’Ufficio tecnico comunale, andavano a rilento, ora di fatto sono paralizzate”. Il motivo, secondo Chiavola è da ricercarsi nelle ferie estive, a turnazione, del personale dipendente in quanto “ogni impiegato gestisce le proprie pratiche senza che nessun altro abbia la possibilità di accedervi. Ora, gli impiegati dell’Utc sono stati obbligati, immagino a turnazione, a prendere le ferie perché il Comune non è in grado di poterle pagare. Qual è il risultato? La pratica in mano a un impiegato in ferie rimane ferma, nonostante la motivazione d’urgenza. E nessun altro è in condizione di intervenire.Dunque, ritardi che si accumulano a ritardi. Disagi in serie che stentano ad essere risolti”. Il capogruppo del Pd chiede pertanto “ ma che cosa aspetta l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Cassì, a mettere mano a questa faccenda? Perché non è ancora intervenuto nonostante già nelle scorse settimane abbiamo segnalato la criticità della questione? Restiamo basiti per quello che sta accadendo. E chi attende delle risposte può mettersi l’anima in pace. Ormai, con molta probabilità, se ne riparlerà a settembre”. (da.di)

