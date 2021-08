Per Helbiz aggregazione con Greenvision e quotazione al Nasdaq

Dal mondo

NEW YORK (STATI UNITI) - Helbiz, leader globale della micro-mobilità, ha terminato l’operazione di business combination con la SPAC quotata in borsa GreenVision Acquisition Corp. Gli azionisti di GreenVision hanno approvato l’aggregazione aziendale nel corso di un’assemblea straordinaria. La società aggregata manterrà il nome Helbiz e si prevede l’inizio delle negoziazioni sul Nasdaq Capital Market il 13 agosto, con i nuovi ticker identificativi ’’NASDAQ: HLBZ’’ per le azioni ordinarie Helbiz e ’’NASDAQ: HLBZW’’ per i warrant Helbiz. L’operazione ha portato entrate di cassa per circa 24,5 milioni di dollari al lordo delle deduzioni per le commissioni dovute all’agente di collocamento e altre spese correlate all’offerta.’’La quotazione - si legge in una nota - consentirà a Helbiz di implementare il suo piano di espansione dei servizi di micromobilità sicuri ed efficienti in altre città d’Italia, d’Europa e degli Stati Uniti. Al contempo permetterà di sviluppare le attività legate alle altre linee di business del Gruppo: Helbiz Kitchen con i suoi servizi di food delivery e Helbiz Media con i suoi servizi di live streaming. Tutto accessibile attraverso le app mobile del gruppo Helbiz. L’app Helbiz rappresenta una piattaforma di grande diffusione che permette facilmente agli utenti di accedere ai servizi richiesti, in modo sicuro e rapido. Questo porterà il gruppo a continui investimenti per incrementare la presenza di nuove offerte e servizi’’.’’Il debutto al Nasdaq di Helbiz rappresenta una tappa importante, non solo per la nostra azienda, ma per tutto il settore della micromobilità oggi in rapida crescita. Un’innovazione della mobilità, all’insegna della sicurezza, a supporto sia del servizio pubblico sia di quello privato - sottolinea Salvatore Palella, CEO di Helbiz -. Questo ci consente di continuare ad andare incontro alle esigenze della mobilità relative al primo e ultimo miglio. Un’innovazione che tocca tutte le città del mondo e che soprattutto è ad impatto zero sull’ambiente. Attualmente abbiamo una presenza internazionale in 35 città, e studiamo e lavoriamo per fornire le soluzioni di micro-mobilità sicure e innovative necessarie alla riduzione del congestionamento urbano e dell’inquinamento. Intendiamo continuare ad investire, in particolare in Italia, in relazione alla sicurezza, creando nuovi posti di lavoro e cercando talenti. Un ringraziamento speciale va a tutto il team Helbiz, un’eccellenza che lavora incessantemente per migliorare la nostra quotidianità’’. Nell’ambito della business combination, Helbiz avrà un management team internazionale guidato dal CEO Salvatore Palella con l’ingresso nel Consiglio di amministrazione di un nuovo membro, Lee Stern, del team GreenVision.La restante parte del Consiglio di amministrazione sarà composta dal Chief Financial Officer del Gruppo, Giulio Profumo e da due membri indipendenti, Guy Adami e Kim Wilford. Guy Adami attualmente è il Direttore di Advisor Advocacy del Gruppo Private Advisor, composto da circa 600 consulenti finanziari che gestisce assets pari a circa 17 miliardi di dollari. Guy è il principale opinionista di CNBC, tra i fondatori di della trasmissione Fast Money. Kim Wilford è attualmente General Counsel di GoFundMe, Inc., dove gestisce gli obblighi legali e di conformità della più grande piattaforma di raccolta fondi sociale del mondo. ’’Sono entusiasta di entrare a far parte del Consiglio d’Amministrazione di Helbiz e di supportarne la gestione per creare la principale azienda di micromobilità al mondo.Sono impressionata e ispirata dal team di Helbiz’’, ha affermato Kim Wilford. ’’Hanno costruito un’azienda ecologicamente e socialmente responsabile e non vedo l’ora di aiutarli a cogliere tutte le opportunità e le sfide future’’, ha aggiunto. Palella ha commentato: ’’Siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo Consiglio di amministrazione Helbiz, che apporta decenni di esperienza operativa maturata in diverse aziende quotate. La competenza dei suoi membri in termini di strategia aziendale, finanza, vendite, marketing e corporate governance rappresenta una risorsa inestimabile per il potenziamento delle nostre attività’’.

