Cronaca

Tragedia sullo Stromboli: muore un turista Tragedia sullo Stromboli: muore un turista

Un turista francese è morto per malore mentre scalava lo Stromboli. L'uomo, 62 anni, era in compagnia della moglie e delle guide. La scalata, a causa dell'attività del cratere, è consentita fino a quota 400. Ma dopo aver iniziato la camminata verso la montagna e aver raggiunto i 250 metri, il turista si è accasciato, probabilmente per un infarto Vano il tentato di rianimarlo. Trasportato alla guardia medica dell'isola, il sanitario di turno non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno informato la procura di Barcellona Pozzo di Gotto e la salma è stata restituita ai familiari.

