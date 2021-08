Cronaca

Incidente stradale a Rodi: muore Francesco La Rocca Incidente stradale a Rodi: muore Francesco La Rocca

E' morto in un terribile incidente stradale a Rodi, in Grecia, il 38enne palermitano Francesco La Rocca. Secondo quanto riportato dal giornale greco dimokratiki.gr la vittima viaggiava a bordo di un'auto insieme ad altri due amici. Stavano percorrendo la strada provinciale che conduce da Rodi a Kallithea quando, nello svoltare a sinistra hanno impattato violentemente con una motocicletta. Tutte le altre persone coinvolte nello schianto sono rimaste ferite. Laureato in ingegneria ambientale, imprenditore, volontario e ispettore del Cisom-Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta Francesco La Rocca era molto conosciuto in città. Cordoglio anche dal Cisom: "Attoniti per l'improvvisa dipartita, certi della Resurrezione, siamo vicini alla famiglia. Eleviamo preghiere di suffragio per la sua bella anima e impetriamo consolazione per i suoi cari e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato"."Caro Francesco, te ne sei andato all’improvviso e lasci un grande vuoto in tutti noi. Il tuo amore e impegno nel CISOM come volontario e come Ispettore Nazionale, resteranno sempre nei nostri pensieri. Ma, più di tutto, ricorderemo Il tuo sorriso, la tua energia positiva, la tua allegria e il tuo grande cuore. Grazie Francesco per quello che hai saputo dare al CISOM e a tutti noi, ci mancherai. Ti ricordiamo con una frase che hai pubblicato qualche settimana fa: “Non so cosa succederà, intanto guardo l’infinità del mare che la sera riflette le stelle e ci fa sognare”. Riposa in pace.Gerardo Solaro del BorgoPresidente Fondazione CISOMA nome di tutti i Volontari del Corpo.

