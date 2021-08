Data alle fiamme pedana de "La Capannina" a Scoglitti

Cronaca

VITTORIA. "Un gesto ignobile ha colpito stanotte la famiglia Mazza e i dipendenti tutti de La Capannina" ai quali va la solidarietà di noi tutti". Sono le parole di Piero Gurrieri, candidato sindaco a Vittoria per il M5S Città Libera e Vittoria nel Cuore, dopo la distruzione - causata da un incendio di evidente matrice dolosa - della pedana di collegamento tra la via Messina e la "Spiaggetta 'ro Scuogghiu i Fora" passando dal Lido. "Un atto gravissimo, dimostrativo. Se ne sono fregati di camionette e cellulari di Carabinieri, e di isole pedonali e telecamere." - prosegue Gurrieri "Hanno colpito alla vigilia di Ferragosto, danneggiando uno degli angoli più belli della nostra Riviera, come a dire "questa città è nostra!". "Invece no, questa Città è nostra, e la difenderemo con ogni passione e coraggio, e, chiunque siate, vi faremo terra bruciata intorno, quanto e più di come stanotte - agendo nell'ombra come sono soliti fare i codardi - avete fatto nei confronti di un angolo tra quelli che più amiamo" dice ancora Gurrieri rivolgendosi agli autori del fatto, ancora ignoti. "Chiediamo alle autorità" - conclude - "il massimo scrupolo nella individuazione dei criminali, e i più ampi controlli in questi giorni di grande allerta". Foto di Franco Assenza