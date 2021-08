Ragusa: contributi per le aziende danneggiate dagli incendi

Attualità Regione Sicilia

Così come annunciato dal Presidente della Regione Siciliana, il commissario delegato ha firmato e pubblicato l’avviso pubblico per l’Erogazione dei primi contributi della Regione alle aziende di allevamento zootecnico danneggiate dagli incendi nel territorio siciliano dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Le ditte interessate dovranno produrre la domanda di concessione contributi entro il 20 agosto. Con questo provvedimento urgente del Commissario delegato non si ha la pretesa di pagare tutti i danni subiti dalle aziende, rimandando questa possibilità ad ulteriori bandi con i relativi finanziamenti per gli edifici, i magazzini, le stalle, etc. Si tratta quindi di una risposta immediata ed Emergenziale per garantire la sopravvivenza degli animali nel breve periodo.Ciò significa che si potrà accedere ad un contributo per l’approvvigionamento di fieno e per consentire il ripristino delle recinzioni e delle tubazioni idriche danneggiate. I tempi stretti (8 giorni) per far pervenire la richiesta sono commisurati alla necessità di agire in fretta e, in questo senso, anche la modulistica, oltre ad essere precompilata, è particolarmente semplificata. Il rappresentante legale dell’azienda dovrà produrre una semplice autocertificazione, in cui dichiarerà i danni subiti. Saranno quindi gli uffici a verificare la veridicità di quanto dichiarato, pena le sanzioni previste dalla legge in materia di dichiarazioni mendaci. L’invio della richiesta avverrà attraverso posta certificata e gli indirizzi dei destinatari sono elencati nella stessa documentazione precompilata.Il commissario ha previsto la possibilità di ottenere l’erogazione del contributo, nelle more del perfezionamento dell’istruttoria, già dall’inizio del prossimo mese, mediante acconti del cinquanta per cento sull’importo spettante. Il primo stanziamento ammonta a 1,5 milioni di euro. IN ALLEGATO LA DOMANDA DEL BANDO

